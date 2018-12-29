На улицы Петербурга в 2019 году выйдут четыре новых электробуса

Четыре новых экологичных и бесшумных автобуса с электрическими двигателями скоро выйдут на улицы Северной столицы. Запас хода транспорта – не менее 240 км. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

«Новый транспорт станет украшением Петербурга. Его отличает самый передовой дизайн, который получил высокую оценку на европейских транспортных выставках. На бортах размещен силуэт ансамбля Биржевой площади, поскольку маршрут №128, по которому будет курсировать новая техника, берет старт на Васильевском острове», – рассказали в пресс-службе предприятия.

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Как сообщает «Пассажиравтотранс», транспорт независим от контактной сети, что придает ему маневренности и мобильности. Техобслуживание упростит его несложная конструкция.

«Пассажиравтотранс» приобрел 10 таких электробусов за 214 млн рублей у ООО «Бакулин Моторс Групп», которое выпускает технику под брендом Vоlgabus. Поставка партии закончится 29 декабря.

Транспорт появится на улицах города в 2019 году. Точная дата неизвестна. Решение примут после приемки электробусов, постановки на учет и завершения пуско-наладочных работ. Пока только Петербурге электробусы будут эксплуатироваться не в тестовом, а в рабочем режиме.