Подросток, напавший на школу в Улан-Удэ с топором, отправлен на принудительное лечение

Октябрьский районный суд Улан-Удэ отправил на принудительное лечение подростка, который в январе 2018 года напал с топором на учеников и учителя в местной школе №5. Ранее Следственный комитет признал подростка невменяемым.

ЧП в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник пришел с топором в школу, расположенную в микрорайоне Сосновый бор в пригороде Улан-Удэ. Молодой человек напал на учеников седьмого класса и учителя русского языка, затем поджег класс с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью, после чего попытался покончить с собой.

В результате происшествия пострадали семь человек. По версии следствия, у нападавшего были двое соучастников, подростки 14 и 15 лет. В настоящее время они и их законные представители знакомятся с материалами уголовного дела.