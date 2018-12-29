В Петербурге 29 декабря около нуля, небольшой снег и слабый туман

В Северной столице в субботу, 29 декабря, ожидается температура воздуха около нуля градусов.
Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.
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«Облачная погода. Временами небольшой снег. Местами слабый туман. Ветер днем южный, юго-западный 4-9 м/с», – сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Атмосферное давление будет слабо понижаться. Солнце взойдет в 10:01, зайдет – в 15:59. После захода солнца температура воздуха опустится до -2 градусов.