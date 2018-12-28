Звезда фильма «Один дома» сменил имя на Маколей Маколей Калкин Калкин

Актер Маколей Карсон Калкин заявил, что сменит второе имя Карсон на Маколей Калкин. Он выбрал его после голосования среди поклонников, запущенного в ноябре.

«С Рождеством меня! В 2019 году мое новое имя официально – Маколей Маколей Калкин Калкин. Хорошо звучит (если вам нравится мое имя», – написал актер на своей странице в Twitter.

Среди популярных вариантов встречались Шарк Уик в честь телешоу Shark Week на телеканале Discovery, Паблисити Стант (с английского «рекламный трюк» или «самопиар») и Киран (в честь младшего брата актера).

Однако победило имя самого артиста: Маколей Калкин. За вариант проголосовали более 60 тыс. человек. Все остальные предложения не получили и 15 тыс. голосов.

Свое желание изменить имя Калкин ранее объяснял тем, что «даже не может вспомнить свое второе имя»: «Ларри? Апельсин? Поэтому я и попросил всех прислать несколько вариантов получше». Актер говорил, что новое второе имя – это единственное, что он хотел на Рождество.