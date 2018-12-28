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Картина дня: подписание законов Путиным, зарплаты метростроевцев и сценарий с Цоем за 1,5 млн рублей

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© Фото: kremlin.ru

Темы дня

Какие законы подписал Путин и почему сценарий дорогой.

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало подписание президентом РФ Владимиром Путиным ряда законопроектов. Первыми об этом написали «Невские новости» (04:50), ДП (07:45) и «Фонтанка» (08:20).

Путин подписал закон об отмене роуминга внутри России, об ограничении максимальной суммы долга по потребительским кредитам, о смягчении «экстремистской» статьи УК РФ, об арестах и штрафах за вовлечение подростков в несанкционированные митинги, об ответственном обращении с животными.

По новому закону о животных, запрещается держать дома диких зверей, устраивать бои между животными, выгуливать собак опасных пород без намордника и поводка, выбрасывать животных. В ТЦ теперь запрещены контактные зоопарки, а в кафе и ресторанах запрещено содержать животных. Новый закон обязывает россиян относиться к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, обеспечивать надлежащий уход, не допускать появления нежелательного потомства, убирать при выгуле собак их продукты жизнедеятельности, передавать пойманное на улице животное в приют и возвращать потерявшегося зверя владельцу. Согласно новому закону, в России можно выгуливать собак только в специально отведенных местах.

Большинство новых требований будут действовать с лета 2019 года.

Второй новостью, по данным «Монитора», стала разблокировка счетов «Метростроя» судом. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (16:30), Gazeta.SPb (16:45) и ДП (17:30).

Суд снял ограничения налоговой со счетов «Метростроя», чтобы рабочие получили зарплату. Долги подрядчиков «Метростроя», по разным данным, могут составлять от 390 млн до 480 млн рублей. Ограничения на счета компании были наложены налоговой инспекцией.

В пятницу, 28 декабря, стало известно, что подрядная организация «СМУ-11 Метрострой» уволит 325 сотрудников в начале 2019 года.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал «подлинный первый сценарий» фильма «Игла» с музыкантом Виктором Цоем. Первыми об этом 27 декабря сообщили Gazeta.SPb (16:35), «Невские новости» (17:30) и ДП (18:15).

На сайте Avito петербуржец выставил на продажу сценарий фильма «Игла» 1988 года Рашида Нугманова, в котором сыграл Цой. Продавец просит за него 1,5 млн рублей. Он указал, что это «подлинный первый сценарий». Текст принадлежит Бахыту Килибаеву. В сценарии, напечатанном на машинке, внесены правки от руки.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и Gazeta.SPb.

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