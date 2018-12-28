Пострадавшие в ДТП маршрутки с поездом в Кудрово получат страховые выплаты

Власти Ленобласти пообещали выплатить страховку и компенсации пострадавшим в ДТП маршрутки и поезда в Кудрово. Об этом сообщает пресс-служба управления по транспорту региона.

«По нашей инициативе перевозчик предоставит дополнительную компенсацию всем пострадавшим. Эта сумма будет прибавлена к страховой выплате, предусмотренной обязательным страхованием ответственности официального перевозчика. В больнице организовано постоянное дежурство, чтобы в случае необходимости быстро подвезти необходимые медикаменты либо обеспечить транспортировку людей», – рассказали в ведомстве.

Для родственников пострадавших работает горячая линия, телефон: 8-904-635-55-03.

В ДТП, которое произошло на переезде рядом со станцией Нева около 14:30 27 декабря, травмы получили четыре человека, в том числе 3-летний ребенок. По данным «Фонтанки», в Александровской больнице находятся две женщины 1951 и 1997 годов рождения с травмами, ушибами и сотрясениями в удовлетворительном состоянии, а также мужчина 1988 года рождения в состоянии средней степени тяжести – с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом голени со смещением. Мальчик, вероятно, сын пострадавшего мужчины, попал в больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести: у него врачи диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, автотравму и закрытый перелом большеберцовой кости со смещением.

В ГИБДД и ОЖД считают, что водитель маршрутки выехал на пути, когда горел красный свет. Это подтверждает запись с камеры с места аварии. Водитель, житель Петербурга, утверждает, что перед ним ЖД переезд проезжал легковой автомобиль, красного света он не видел, а локомотив начал движение, когда тот уже был на путях. Источник в правоохранительных органах рассказал ДП, что причиной аварии могла стать проблема с сигнализацией на ЖД переезде.

«Фонтанка» пишет, что за год водителя штрафовали за нарушения ПДД 9 раз. На момент аварии в салоне находилось 10 пассажиров. Видеорегистратор в микроавтобусе не работает, системой ГЛОНАСС и тахографом он не оборудован.

Из-за ДТП переезд был закрыт более 3 часов. Движение восстановили к 18:00.