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Суд снял ограничения налоговой со счетов «Метростроя», чтобы рабочие получили зарплату

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© Фото: News24Rus

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Сотрудники компании не получали деньги несколько месяцев.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил ходатайство «Метростроя» о снятии ограничений по пользованию расчетными счетами. Компания сможет выплатить долги рабочим после того, как Смольный перечислит ей деньги.

На счета компании наложены ограничения налоговой инспекцией: при первом же поступлении денег 790 млн рублей должны быть списаны со счетов в качестве доначислений. При этом у компании накопились долги перед своими сотрудниками, которые, по разным данным, могут составлять от 390 млн до 480 млн рублей. Представители правительства заявили, что готовы перечислить на счета компании около 1 млрд рублей за принятые работы, но лишь после того, как будут сняты налоговые ограничения.

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В среду, 26 декабря, сотрудники «СМУ-11 Метрострой» объявили голодовку и отказались выходить из шахты строящегося метро «Театральная» в Петербурге до полного погашения долга по зарплате. После диалога с руководством рабочие поднялись из шахты около 20:00. На стройплощадке станции «Горный институт» забастовку поддержали сотрудники «СМУ-13 Метрострой».

Утром в пятницу, 28 декабря, метростроители сообщили, что на их банковские карты пришла зарплата за октябрь. Врио губернатора Александр Беглов отметил, что город занимаемся проблемой «Метростроя». Ситуацию, когда перед праздниками люди не получают зарплату, он назвал «безобразием».

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