Названы самые востребованные профессии 2019 года в России

Аналитики агентства SuperJob изучили рынок труда и составили список самых востребованных профессий 2019 года в России. Об этом сообщает «Российская газета».

Из-за высокого темпа развития мобильных приложений продолжится повышение спроса на разработчиков приложений для iOS и Android. Конкуренция в этом сегменте низкая – менее 2 человек на место. Средняя зарплата по Москве составляет 130-140 тыс. рублей, зарплатный максимум – 300 тыс. рублей.

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Спрос будет расти на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются созданием интерфейсов различных платформ или сайтов. Конкуренция здесь тоже невысокая – 2,5 резюме на вакансию. Средняя зарплата в Москве составляет 110-120 тыс. рублей, зарплатный максимум – 250 тыс. рублей.

Из-за повышения требований рынка к качеству программных продуктов будут востребованы специалисты по тестированию/QA. На каждую вакансию приходится 2,5 соискателя. Средняя зарплата по Москве – 80-90 тыс. рублей в месяц, зарплатный максимум – 250 тыс. рублей.

Эксперты отметили повышение спроса на аналитиков данных. Здесь на одну вакансию приходится 4,5 резюме. Наиболее высокий уровень дохода у аналитиков BigData: в среднем по Москве они получают 140-150 тыс. рублей в месяц, зарплатный максимум – 250 тыс. рублей.