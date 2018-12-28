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«СМУ-11 Метрострой» уволит 325 человек в начале 2019 года

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© Фото: news-factor.ru

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Ранее около 30 работников организации протестовали из-за невыплат зарплат.

Подрядная организация «Метростроя» «СМУ-11 Метрострой», которая занимается строительством тоннеля между станциями петербургского метрополитена «Театральная» и «Горный институт», уволит 325 сотрудников в начале 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу занятости населения Петербурга.

Ранее около 30 работников организации протестовали из-за невыплат зарплат.

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В «СМУ-11» объяснили необходимость увольнений «оптимизацией численности штата». Служба занятости использовала термин «высвободить сотрудников». Он означает комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-психологической поддержке со стороны администрации при увольнении сотрудников.

В службе занятости не уточнили общую штатную численность компании и какие именно специалисты могут остаться без работы.

По данным отчетности компании, пишет ТАСС, в начале 2018 года в субподрядных организациях «Метростроя» работали 978 проходчиков и 287 горнорабочих. В 2017 году из организаций были уволены 1195 человек, из которых большинство по собственному желанию.

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