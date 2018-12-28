Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор Никите Белых

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судьей кассационной инстанции вынесено определение об отказе в передаче на рассмотрение президиума Мосгорсуда кассационной жалобы защиты Белых», – заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

Причина отказа судьи на момент публикации новости неизвестна.

Никита Белых 1 февраля 2018 года был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей по обвинению в получении взятки в 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера. Вместе с тем суд оправдал его по эпизоду получения взятки в 200 тыс. евро от предпринимателя Альберта Ларицкого. Бывший губернатор виновным в получении взяток себя не признает.

В ходе апелляции 10 мая Мосгорсуд незначительно изменил приговор, убрав из него пункт о запрете занимать должности во власти в течение трех лет.

Наказание Белых отбывает в исправительной колонии №5 в Рязанской области. Он работает в библиотеке.