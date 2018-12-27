МВД предложило вернуть бессрочный вид на жительство

Министерство внутренних дел РФ предложило пересмотреть процедуру получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев в России и отказаться от практики продления его каждые пять лет. Уведомление о начале разработки законопроекта в четверг, 27 декабря, опубликовано на портале нормативных правовых актов.

«Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в РФ, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов», – сказано в описании к инициативе.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу – сентябрь 2019 года.

Бессрочный вид на жительство для иностранцев в РФ действовал до 2002 года. Затем его начали выдавать на срок от трех до пяти лет. Он позволяет работать в любом регионе России, свободно выезжать из страны и возвращаться обратно.