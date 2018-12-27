Марат Башаров избил жену Елизавету Шевыркову

Марат Башаров избил свою жену Елизавету Шевыркову. У женщины сломан нос. О случившемся в среду, 26 декабря, инциденте журналистам рассказал ее брат.

Пострадавшая отказалась писать заявление в полицию.

По словам брата Елизаветы, когда ее с Маратом сын был еще совсем маленьким, Шевыркову доставили в больницу с травмой руки. Афишировать случившееся она не стала, а в интервью пыталась всячески «обелить мужа, говоря о нем как о примерном супруге и заботливом отце», пишет «СтарХит».

Ранее Башаров избивал свою первую жену – Елизавету Круцко и вторую – актрису Екатерину Архарову (их брак продлился с 2014 по 2015 год). «Мне кажется, Марата кто-то из женщин сильно обидел – вот он и вымещает зло. На собственную жену Башаров реагирует, как бык на красную тряпку. Не могу повторять, какие гадости он говорил по поводу наших отношений, всего произошедшего», – рассказывала Архарова «Экспресс газете» в феврале 2015 года. Подавать в суд на мужа она не стала.

По словам окружения актера, в состоянии алкогольного опьянения он может схватиться за нож или разговаривать со стульями. Нынешнюю ситуацию Башаров пока никак не комментировал.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в сентябре 2017 года. В июле 2016 у пары родился сын Марсель.