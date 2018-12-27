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Строительство «коричневой» ветки метро отстает от графика на год

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© Фото: Instagram / @metrospbphoto

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Смольный просит от «Метростроя» план по ускорению работ.

Строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена со станциями «Юго-Западная» и «Путиловская» отстает на год. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителей в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

По данным издания, Смольный потребовал от «Метростроя» план, в котором будут прописаны способы устранить отставание. Компания еще его не предоставила.

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В «Метрострое» заявили, что в отставании виноваты бюрократические трудности и сложности с передачей земли. Строители утверждают, что просили выделить дополнительно 2,65 млрд рублей в качестве аванса, но чиновники отказались предоставить средства.  

В КРТИ заявили, что по состоянию на 26 ноября «Метрострой» выполнил работы на 0,565 млрд рублей, хотя должен был освоить еще 0,964 млрд рублей.

Открытие станций было запланировано на 30 июня 2022 года. Смольный официально не объявлял о переносе сроков.

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