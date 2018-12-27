Главный синоптик Петербурга: В новогодние праздники будет мороз и оттепель

В конце декабря и в первых числах 2019 года температура воздуха в Северной столице будет «прыгать». По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, все праздники в городе пройдут под влиянием циклонов. Мороз будет чередоваться с потеплением.

В субботу, 29 декабря, будет около нуля и небольшие осадки. На следующий день похолодает: температура составит от -1 до -6 градусов до 5 января. Ночью будет до -10 градусов. Затем температура снова повысится до нуля.

В период праздников возможна «аномалия в виде положительной температуры до +2 градусов».

Колесов на своей странице в Facebook рассказал, что выпавший снег за период с 25 по 26 декабря совпал с датой самого сильного снегопада в Петербурге, который был в 2009 году. «Выпавшие по городу осадки от 4 до 10 мм только добавили красоты к Новому году», – добавил Колесов.