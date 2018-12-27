В России детям одиноких родителей хотят дать льготы при приеме в детский сад

Депутаты Костромской областной думы предлагают принимать в детские сады детей одиноких матерей и отцов в первую очередь. Соответствующее обращение они направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает RT.

В документе отмечается, что финансовое положение родителей-одиночек «зачастую бывает сложным». Далеко не у всех из них есть родственники, которым можно оставить детей, чтобы выйти на работу.

«Учитывая вышеизложенное, Костромская областная дума обращается к вам с просьбой рассмотреть вопрос о разработке соответствующего законопроекта в части предоставления в первоочередном порядке мест в дошкольных образовательных организациях детям одиноких матерей (отцов)», – говорится в обращении.