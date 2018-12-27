«Яндекс» убрал из поисковой выдачи ссылку на сайт Telegram

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи официальный сайт Telegram. При запросе «telegram» отображаются только сторонние сайты.

«Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. “Яндекс” убирает ссылки по мере получения новых данных», – сообщает Telegram-канал «Код Дурова» со ссылкой на пресс-секретаря мессенджера. Ссылка на заблокированный ресурс убирается из выдачи только у российских пользователей.

В Google или Bing, например, сайт мессенджера отображается на первой строчке.

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В апреле 2018 года РКН начал блокировку Telegram из-за отказа сервиса предоставить ключи шифрования. У пользователей начались проблемы с подключением к сайту и приложению мессенджера.

В августе Telegram изменил политику конфиденциальности. Теперь его руководство будет передавать властям данные о пользователях, которых подозревают в терроризме. Дуров отметил, что нововведения не касаются России, пока мессенджер пытаются заблокировать.