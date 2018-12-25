Работа фотографа из Петербурга попала в список лучших снимков за 2018 год по версии Reuters

Агентство Reuters составило список лучших фотографий за 2018 год. Среди них есть снимок петербургского фотографа Антона Ваганова, который был сделан в Михайловском театре 7 июля 2018 года.

Ваганов рассказал, что фотография получилась не случайно. По телевизору тогда транслировалось противостояние России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Фотограф ждал, когда одна из балерин бросит взгляд на экран и это произошло.

Матч проходил в Сочи на олимпийской арене «Фишт». Сборная России уступила команде Хорватии. Ничья в основное время 1:1 вывела команды на овертайм. Там тоже была ничья – 2:2. По пенальти выиграли хорваты со счетом 3:4.