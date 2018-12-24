Картина дня: новое название Пулково, обрушение стены и очередь в школы

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стало новое название аэропорта Пулково. Первыми об этом написали АБН, «47news» и Regnum.

Победителем второго тура конкурса «Великие имена России» по выбору имени для аэропорта Пулково в Петербурге стал Федор Достоевский. Его имя набрало более 66,5 тыс. голосов. Второе место занял полководец Александр Невский, уступивший 5 тыс. голосов.

В первом туре конкурса в Петербурге победил Петр I, однако в Воронеже его имя набрало больше голосов. В связи с этим был проведен второй тур.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало обрушение стены в Выборгском районе Петербурга. Быстрее всех об этом сообщили Gazeta.SPb, «Фонтанка» и «Вести».

На Большом Сампсониевском проспекте на проезжую часть рухнула стена дома №77, корпус 7. Как рассказали очевидцы со ссылкой на представителей администрации района, движение транспорта по улице может быть временно остановлено.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В результате инцидента никто не пострадал.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стало предложение петербургских депутатов зачислять детей судей в школы без очереди. Первыми об этом сообщили Gazeta.SPb, Regnum и «Фонтанка».

Петербургские парламентарии Александр Тетердинко и Павел Зеленков предложили зачислять детей судей, прокуроров и следователей в первые классы без очереди.

На настоящее время подобными льготами пользуются сотрудники полиции и Росгвардии, военнослужащие, ветераны боевых действий, многодетные семьи, матери-одиночки и родители детей-инвалидов.

Депутаты отметили, что деятельность судей и прокуроров «отличается высокой загруженность, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях», поэтому и им необходимы такие льготы.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Невские новости», ДП и Gazeta.SPb.