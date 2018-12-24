Смольный ужесточил контроль за очисткой крыш от снега и льда

В Северной столице ужесточат контроль за уборкой крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Соответствующее распоряжение в понедельник, 24 декабря, подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Согласно документу, сотрудники районных администраций должны фиксировать на камеру каждый случай несвоевременной уборки и составлять акт о нарушении. На устранение нарушения дается не больше суток. На период работ опасный участок огородят.

Если за сутки ситуация не изменится, составят второй акт, и Государственная жилищная инспекция привлечет нарушителей к административной ответственности.

Размер штрафов для физических лиц составит от 1 до 5 тыс. рублей, для юридических – от 100 тыс. до 1 млн рублей.