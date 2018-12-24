В России из-за роста НДС подорожают тарифы на связь

Мобильные операторы «МегаФон», Tele2 и «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысят тарифы с января 2019 года из-за роста НДС. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Вымпелком» оповестил часть абонентов корпоративных тарифов об увеличении цены на коэффициент 1,016949 с округлением до копеек.

В Tele2 заявили, что стоимость тарифов поменяется в январе. Изменения затронут архивные тарифы, при этом более 40% тарифов останутся неизменными.

«МегаФон» обновит цены с 9 января.

В Tele2 отметили, что меняют тарифы не из-за роста НДС, а из-за инфляции, валютных колебаний и новых затрат. МТС пока не сообщал о повышении тарифов. В «МегаФоне» и МТС повышение цен никак не прокомментировали.