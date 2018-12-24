В России отложили введение новых автомобильных номеров

В России перенесли введение нового стандарта автомобильных номеров с 1 января на 4 августа 2019 года. Соответствующий приказ выпустил Росстандарт. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отложить введение ГОСТа на новые номера Росстандарт попросила ГИБДД в начале декабря. Ведомство отметило, что перенос позволит исключить «возможные необоснованные расходы федерального бюджета». Это связано с особенностями полицейских госзакупок: они производятся на несколько месяцев вперед, но ГИБДД не имеет право заказывать производство знаков по ГОСТу, который еще не вступил в силу.

О появлении новых номеров стало известно в сентябре. Изменятся номера у мопедов и мотоциклов, а также у спортивных и классических автомобилей.