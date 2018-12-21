«Яндекс» выпустил отдельное приложение Uber для России

«Яндекс» разработал новое приложение Uber Russia для работы в России. Старое приложение Uber перестанет работать в России через несколько недель.

В новом приложении используются векторные карты, а не растровые, поэтому оно лучше работает в условиях медленного мобильного интернета. Теперь пассажиры могут добавлять промежуточные адреса, оставлять комментарии к заказу и оплачивать по карте чаевые водителям. Приложение будет рекомендовать альтернативные точки посадки, дойдя до которых, пользователь может сэкономить на поездке.

Появились новые тарифы: UberSELECT+ (комфортные машины с просторным и тихим салоном), UberLUX (автомобили представительского класса) и uberVAN (для поездок большой компанией или с багажом).

В 2017 году «Яндекс» объявил об объединении бизнеса с Uber в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Инвестиции в Uber Russia в 2019 году превысят 2 млрд рублей.

Новое приложение можно скачать в App Store и Google Play. Для авторизации используется аккаунт из Uber.