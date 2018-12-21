МВД предложило дать полицейским право вскрывать автомобили

МВД России подготовило проект поправок в закон «О полиции», конкретизирующих обязанности и права полицейских. Документ проходит стадию независимой антикоррупционной экспертизы.

Ведомство предлагает дать полицейским полномочия досматривать граждан при наличии оснований полагать, что они скрывают краденое.

МВД намеревается наделить своих сотрудников правом осматривать людей и их вещи для пресечения проноса «в границы отдельных территорий» предметов, свободный оборот которых ограничен.

Документ предполагает дать полицейским право вскрывать автомобили в случае угрозы находившихся в них людям или в случае, если в машине заблокировался преступник.

«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление», – говорится в законопроекте.