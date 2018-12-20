В мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург» добавят «экстренную кнопку»

В Петербурге заработало мобильное приложение «Безопасный Санкт-Петербург», которое позволяет получить доступ к городским камерам наблюдения. В 2019 году в него должны добавить «экстренную кнопку». Об этом сообщили в комитете по информатизации и связи города.

Приложение позволяет найти ближайшую к месту события видеокамеру, увидеть ее обзор и направить заявку на сохранение видеоархива для последующей передачи в полицию. Есть функция «Видеосвидетель», которая позволяет отправить видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения.

С помощью «экстренной кнопки» пользователь сможет направить сообщение о происшествиях или противоправных действиях на единый телефон службы экстренных вызовов «112».

«Безопасный Санкт-Петербург» есть в App Store и Google Play. Для авторизации в приложении нужно использовать учетную запись на портале «Госуслуги».

Приложение является частью программы «Безопасный город» – «комплекса программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и технической безопасности».