Петербурженка спасла собаку, нырнув в ледяную воду

В Петербурге 27-летняя девушка спасла свою собаку, нырнув в ледяную воду. Об этом рассказала ее свекровь Елена Колина на своей странице в Facebook.

В воскресенье, 16 декабря, около 23:00 Арина Кузьмина гуляла с ретривером по кличке Варя в Лопухинском парке. Неожиданно собака сорвалась с поводка и нырнула за утками в воду. На улице было холодно, около 8 градусов ниже нуля.

«Ретриверы хорошо плавают, но Варя, глупая дура, вцепилась в льдину, пыталась на нее залезть, соскальзывала и минут через 20 устала и начала тонуть. Арина звонила в 911, но они сказали звонить участковому. Арина увидела, что собака уходит под воду, сняла куртку и ботинки и бросилась в воду. Метров 20 шла по ледяной воде, поскользнулась на камнях, упала, потом поплыла», – пишет Елена в Facebook.

Арина рассказала jeps.ru: «Варя бросалась на меня, снова цеплялась за льдину, мы барахтались, падали. Вылезли – ничего не соображаю, дышать не могу, ботинки не надеть. Не помню, как бежали до дома, – кажется, меня проводила одна из собачниц».

«По-моему, моя прекрасная невестка совершила подвиг! Арина, между прочим, нежная девочка, и солдат израильской армии, в смысле, служила в армии», – подытожила Елена в Facebook.