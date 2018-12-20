Путин назвал два главных события 2018 года

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 декабря, во время ежегодной большой пресс-конференции в Москве заявил, что главные события 2018 года – это выборы президента России и чемпионат мира по футболу.

Журналист Владимир Кондратьев, который задал вопрос президенту, вспомнил о том, что Путин как-то назвал себя «собирателем эмоций». Кондратьев спросил, какие события Путин считает главными за 2018 год.

Глава государства ответил: «Выборы президента России и чемпионат мира по футболу». Он отметил, что ЧМ-2018 по футболу стал важным не только для России, но и для всего мира, «как оказалось».

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов – 1702.