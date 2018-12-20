Путин шуткой ответил на вопрос о женитьбе

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 декабря, во время ежегодной большой пресс-конференции в Москве шуткой ответил на вопрос о женитьбе.

Журналист спросил Путина, когда тот женится и на ком. Российский лидер в ответ поинтересовался у задавшего вопрос мужчины о его семейном положении. Собеседник главы государства отметил, что женат.

«Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему», – отшутился Путин.

Президент РФ добавил: «Но как порядочный человек когда-нибудь должен буду это сделать». Зал встретил его ответ аплодисментами.

Большая пресс-конференция президента России проходит в Центре международной торговли. В этом году аккредитовано рекордное количество журналистов – 1702.