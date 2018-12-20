Владимир Путин рассказал о последней встрече с Даниилом Граниным

Президент РФ Владимир Путин, размышляя о национальной идее и создании телешоу по ее обсуждению, во время ежегодной пресс-конференции вспомнил о своей последней встрече с писателем Даниилом Граниным.

Путин рассказал, что Гранин жаловался ему на то, что показывают на центральных каналах и пишут в СМИ. «Мы об этом говорили с Граниным, это была наша последняя встреча. Мы с ним поговорили с глазу на глаз довольно долго, и больше я его не видел», – вспомнил российский лидер.

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Путин привел разговор с Граниным: «”Слушайте, вы должны с этим что-то делать” – “С чем?” – “Мы все устали” – “От чего?” – “На всех экранах – кто украл, сколько украл, как украл. До чего надоело, неужели ничего светлого, приличного не происходит?”»

Он добавил, что, по его наблюдению, в последнее время в этом отношении кое-что меняется в лучшую сторону.

«Мне кажется, все-таки, кое-что меняется в лучшую сторону, информация становится более сбалансированной. Хотя я редко смотрю интернет и телевидение, но за информационным полем смотрю, мне кажется, получше стало», – отметил президент.

Даниил Гранин умер 4 июля 2017 года. Ему было 98 лет.

В конце мая 2018 депутаты ЗакСа Петербурга утвердили установку памятной таблички Гранину. Согласно закону, табличка может появиться лишь после пяти лет со дня смерти писателя, однако в случае Даниила Александровича сделают исключение из-за особой значимости писателя для города на Неве. Следующий год объявлен в России Годом Даниила Градина.

Осенью 2017 года в Невском районе открылась библиотека имени писателя. Свое имя библиотеке Гранин согласился дать еще в 2016 году. В его честь назовут литературную премию.