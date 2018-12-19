В поселке Тельмана в Ленобласти появилось граффити с Юрием Никулиным

В поселке Тельмана в Ленобласти нарисовали граффити с изображением Юрия Никулина. Оно появилось на трансформаторной будке напротив мемориала памяти воинов 55 армии Ленинградского фронта.

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Рядом с граффити-портретом приведена цитата Никулина: «И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках».

Автор рисунка, художник Сергей Гапонов рассказал, что рисунок согласован с местной администрацией, пишет 78.ru. Стрит-арт приурочили ко дню рождения актера, который был 1 декабря.