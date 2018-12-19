Госдума смягчила наказание за «возбуждение ненависти» в интернете

Депутаты Госдумы в среду, 19 декабря, приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о смягчении наказания для обвиняемых по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поправки смягчают наказание при первом обвинении в экстремизме в интернете и СМИ. Теперь за первое подобное нарушение граждан будут привлекать к административной ответственности. «За аналогичное деяние в течение одного года» – к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Административный штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Штраф для юридических лиц может достигать 500 тыс. рублей.

Поправки будут распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры, например, в делах о «лайках и репостах».

Проект о смягчении части 1 статьи 282 УК в октябре внес Владимир Путин. В первом чтении проекты законов были приняты 15 декабря.