Петербуржцы делятся фотографиями новогодних «Волшебных трамваев»

На улицы Петербурга вышли трамваи, украшенные к Новому году несколькими сотнями лампочек. Петербуржцы делятся фотографиями в социальных сетях.

«Волшебные трамваи» курсируют по маршруту №3, проезжая по Васильевскому острову до площади Репина через Троицкий мост, Суворовскую площадь и набережную Лебяжьей Канавки.

Всего по городу на протяжении всех праздников будут ездить три подобных трамвая. Все по маршруту №3.

В Петербурге украшать трамваи начали с 2016 года. Аналогичные традиции можно увидеть во многих городах мира.