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Петербуржцы делятся фотографиями новогодних «Волшебных трамваев»

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© Фото: Instagram / @dashasoldatowa
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    Всего в городе на Неве будут ездить три таких трамвая.

    На улицы Петербурга вышли трамваи, украшенные к Новому году несколькими сотнями лампочек. Петербуржцы делятся фотографиями в социальных сетях.

    «Волшебные трамваи» курсируют по маршруту №3, проезжая по Васильевскому острову до площади Репина через Троицкий мост, Суворовскую площадь и набережную Лебяжьей Канавки.

    Всего по городу на протяжении всех праздников будут ездить три подобных трамвая. Все по маршруту №3.

    В Петербурге украшать трамваи начали с 2016 года. Аналогичные традиции можно увидеть во многих городах мира.

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