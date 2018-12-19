Путин подписал закон, который запрещает уличные табло с курсами валют

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает банкам выставлять информацию о курсах валют на уличных табло. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Центробанк предложил запретить размещение электронных табло и других носителей информации с курсами валют за пределами помещений банков. В ведомстве уверены, что такие таблички устанавливают нелегальные пункты обмена валют.

Теперь все данные о курсах должны размещаться внутри кредитной организации или ее филиала. За банками остается право информировать посетителей о курсе валют в средствах массовой информации и в мобильных приложениях.