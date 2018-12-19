В Невском районе почти 500 домов остались без отопления на сутки

В Невском районе на проспекте Большевиков начался ремонт трубопровода, из-за которого 485 домов остались без отопления на сутки.

Специалисты обнаружили пар, выходящий из-под земли, рядом с домом №2, корпус 1 на проспекте Большевиков в ходе плановой проверки.

С 03:00 19 декабря до 09:00 20 декабря на участке будут вестись ремонтные работы.

Горячая вода в дома будет подаваться по резервной системе.