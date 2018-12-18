В Петербурге рассмотрят запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

В Северной столице могут запретить подросткам покупать безалкогольные энергетические напитки. Соответствующий законопроект в среду, 19 декабря, рассмотрят во втором чтении на пленарном заседании петербургского Законодательного собрания.

С соответствующей инициативой выступил депутат Денис Четырбок. Документ ранее поддержал экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и представители медицинского сообщества. С момента принятия законопроекта в первом чтении прошло полгода.

Согласно документу, в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях запретят продавать тонизирующие напитки.

Закон подразумевает штраф за продажу энергетиков несовершеннолетним. Физические лица должны будут выплатить от 3 до 5 тыс. рублей, должностные лица – от 10 до 20 тыс. рублей, юридические лица – от 30 до 50 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе Четырбока, смягчать документ или вносить в него принципиальные поправки не планируется.