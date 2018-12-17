В России установят криптокабины для самостоятельного оформления загранпаспорта

Во второй половине 2019 года в многофункциональных центрах (МФЦ) установят криптокабины для оформления биометрических заграничных паспортов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время предприятия поставят специальные криптокабины, чтобы в МФЦ могли выдавать биометрические заграничные паспорта со сроком действия 10 лет», – заявил Горовой.

По его словам, возможность воспользоваться криптокабинами у граждан появится не ранее середины 2019 года, но зато сразу по всей стране.

Благодаря криптокабинам заявители смогут самостоятельно предоставить биометрические данные (отпечатки пальцев), сделать фотографию и отсканировать документы. Координировать действия будет голосовой помощник. После проверки предоставленной информации, в МВД будет изготовлен загранпаспорт нового образца.

С 2021 года правительство России планирует начать постепенный перевод граждан на электронные паспорта.