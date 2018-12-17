На Дворцовой площади зажгли главную городскую елку (ФОТО)

В воскресенье, 16 декабря, на Дворцовой площади зажгли главную новогоднюю елку Петербурга. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями с ней и новогодними инсталляциями рядом с Зимним дворцом.

«С каждой минутой Новый год все ближе. Скоро мы сможем загадать самое заветное желание, и оно обязательно сбудется!» – написала в своем Instagram Вероника.

«Атмосфера праздника набирает обороты и настроение просто невероятно волшебное», – поделился впечатлениями Алексей.

Елку, расположенную между Эрмитажем и аркой Главного штаба, украсили темно-синими и золотыми гирляндами. На верхушке у нее светится голубая звезда.

Огни на искусственном дереве будут зажигать еще раз, только официально, в день визита в Северную столицу Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник состоится в субботу, 22 декабря.

Елку устанавливали с 11 декабря. Ее высота составляет 25 метров. Всего в Петербурге появятся 66 искусственных елей.