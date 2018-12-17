  • 17 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 19:22 66.6819  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 19:22 75.5646  
Нефть($) 17.12.2018 60.13 0.05
Нефть(p) 17.12.2018 3974.10 +9.35

На Дворцовой площади зажгли главную городскую елку (ФОТО)

Автор:


© Фото: Instagram / @masliakova.anna
    следующая

    Темы дня

    Елку украсили темно-синими и золотыми гирляндами.

    В воскресенье, 16 декабря, на Дворцовой площади зажгли главную новогоднюю елку Петербурга. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями с ней и новогодними инсталляциями рядом с Зимним дворцом.

    «С каждой минутой Новый год все ближе. Скоро мы сможем загадать самое заветное желание, и оно обязательно сбудется!» – написала в своем Instagram Вероника.

    «Атмосфера праздника набирает обороты и настроение просто невероятно волшебное», – поделился впечатлениями Алексей.

    Елку, расположенную между Эрмитажем и аркой Главного штаба, украсили темно-синими и золотыми гирляндами. На верхушке у нее светится голубая звезда.

    Огни на искусственном дереве будут зажигать еще раз, только официально, в день визита в Северную столицу Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник состоится в субботу, 22 декабря.

    Елку устанавливали с 11 декабря. Ее высота составляет 25 метров. Всего в Петербурге появятся 66 искусственных елей.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Где в Петербурге купить необычные новогодние украшения

      «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять мест, где продают отличные товары, которыми можно украсить елку или дом.

      читать далее →

      Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

      Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

      читать далее →

      Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

      В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      13.12.18
      Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
      12.12.18
      Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
      07.12.18
      Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
      03.12.18
      Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
      03.12.18
      Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
      30.11.18
      Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
      30.11.18
      Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
      29.11.18
      Преимущества аренды генераторов

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram