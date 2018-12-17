Создатель Vine Колин Кролл умер в возрасте 34 лет

Один из основателей приложений Vine и HQ Trivia Колин Кролл найден мертвым в своей квартире в Нью-Йорке. Ему было 34 года. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции.

В комнате Кролла были найдены следы наркотиков и устройства для их употребления. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка.

Кролл начинал свою карьеру в компании Yahoo. В 2012 году Кролл, Дом Хоффман и Руслан Юсупов основали сервис Vine, позволяющий записывать короткие видеоролики, который купила компания Twitter.

Приложение имело огромную популярность. В App Store им пользовались 200 млн человек. В 2017 году оно было закрыто. Последним проектом, над которым работал Кролл, стала онлайн-викторина HQ Trivia.