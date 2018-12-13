Из-за долгов 77 тыс. петербуржцев не могут выехать из страны

На настоящий момент из-за долгов перед судебными приставами из России не могут выехать 77 тыс. петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по Северной столице.

За 2018 год приставы вынесли более 127 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников.

В управлении отметили, что такие меры способствую погашению долгов. За 11 месяцев в пользу взыскателей было перечислено около 1 млрд рублей, из которых 96 млн 194 тыс. рублей – в пользу несовершеннолетних.

Перед отпуском приставы советуют проверить свои долги на сайте УФССП РФ по Петербургу.