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На фасаде Главного штаба не покажут 3D «Панораму блокады Ленинграда»

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© Фото: Instagram / @spbiren

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Госзакупка на 38 млн рублей не прошла проверку.

Комитету по культуре Петербурга не разрешили провести закупку на организацию мероприятия, посвященного 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Стоимость мероприятия оценивается в 38 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Целью [закупки] является организация проведения мероприятия в целях воспитания чувства патриотизма у граждан РФ, знакомства юного поколения и гостей города с легендарными событиями истории», – отмечает комитет.

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По заказу, исполнитель должен создать 50-минутный спектакль в мультимедийном формате с использованием 3D-технологий и звуковых эффектов, который транслировался бы на историческое здание до 10 февраля. Сюжет ролика – ключевые моменты блокады Ленинграда и Великой Отечественной войны. Он «должен создать у зрителей ощущение присутствия в самом центре демонстрируемых событий» и «должен быть основан на исторических и литературных источниках»: прозе, поэзии, воспоминаниях современников и «аналитических трудах историков, публицистике, видеохронике».

Закупка не прошла контроль, в документах был обнаружен ряд несоответствий требованиям нормативно-правовой базы законодательства РФ. Если все нарушения будут устранены, комитету по культуре Петербурга необходимо будет заново подать заявку на закупку.

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