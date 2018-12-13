Самая дорогая однокомнатная квартира в российских новостройках находится в Петербурге

Аналитики ЦИАН составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в российских новостройках. Первое место заняла квартира за 69,87 млн рублей, расположенная в Петербурге на набережной Мартынова.

Ее площадь – 112 квадратных метров. Несмотря на это, количество окон не позволяет разместить в ней больше двух помещений, говорится в сообщении компании.

На втором месте в списке – квартира в Москве за 62 млн рублей, площадью 84 квадратных метров. В нет тоже всего два окна. «При этом в данном лоте спроектированы два санузла на одну жилую комнату», – добавили в компании.

Третье место получила квартира в Краснодарском крае на 111 квадратных метров за 40 млн рублей. В ней предусмотрено только одно основное окно, а второе расположено в ванной.

В рейтинге оказалась жилплощадь в Московской области за 36,44 млн рублей, в Крыму за 20,86 млн рублей, в Татарстане за 16,25 млн рублей, в Приморском крае за 12,59 млн рублей, в Ростовской области за 11,48 млн рублей, Севастополе за 11,24 млн рублей и в Свердловской области за 10,5 млн рублей.