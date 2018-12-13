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Смольный разработает регламент для табличек «Последнего адреса»

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© Фото: АБН

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Депутаты предлагают учитывать мнение собственников зданий.

В Смольном хотят разработать регламент по согласованию и размещению табличек «Последнего адреса». Этот вопрос обсудили на встрече вице-губернатора Петербурга Игоря Албина с группой правозащитников, которые занимаются проектом, и председателями комитетов по градостроительству и архитектуре, по государственному контролю, использованию и охране памятников и по печати и взаимодействию со СМИ. На совещании присутствовал бывший помощник Виталия Милонова Александр Мохнаткин, который в начале декабря пожаловался на таблички.

На встрече чиновники заявили, что правовой статус табличек в память о жертвах политических репрессий не определен и «по некоторым адресам жители противятся появлению настенных знаков по эстетическим, психологическим и другим мотивам».

Албин считает, принцип «что не запрещено, то разрешено» не подходит для Петербурга: в городе есть дома, фасады которых можно полностью завесить табличками репрессированных в разные годы жильцов. Чиновник призвал защитников и противников установки мемориальных табличек «уйти с конфликтного поля и сосредоточиться на том, чтобы сформировать правовую базу для дальнейшей реализации проекта “Последний адрес” в одном из самых пострадавших от репрессий городов страны».

По задумке чиновников, при установке табличек, нужно будет учитывать мнение собственников зданий и размещать информацию о людях, чьи имена попадают на мемориальные знаки, в базу данных проекта «Последний адрес».

Изначально против табличек Мохнаткин. Он заявил, что память репрессированных увековечивают по базам иностранных агентов и без каких-либо разрешительных документов.

Участники проекта «Последний адрес» настаивают, что аморально не заступиться за тех, у кого зачастую нет ни могил, ни родственников. Проект помогает восстановить историческую справедливость.

Вопрос был поднят 11 декабря на встрече с Советом по правам человека при президенте, в которой принимал участие Владимир Путин. Он пообещал разобраться.

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