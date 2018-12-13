ФСБ задержала семь человек за сбор 38 млн рублей для террористов

Силовики задержали в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии семь человек, собиравших деньги для террористов. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Подозреваемые собирали деньги «в социальных сетях и чатах интернет-мессенджеров» на строительство мечетей и помощь малоимущим в России, а затем переправляли их боевикам. В пресс-службе ФСБ отметили, что сбор средств организовал Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский), который объявлен в международный розыск.

По версии следствия, с 2010 года подозреваемые при помощи банковских карт перевели в Сирию на счета террористов почти 38 млн рублей.

«СК России совместно с сотрудниками ФСБ пресечена деятельность по финансированию терроризма. Задержаны семеро подозреваемых, придерживающихся радикальных религиозных воззрений», – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В понедельник у подозреваемых прошли обыски. Силовики изъяли большое количество банковских карт, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонных сим-карт.

«Допрошено более 20 свидетелей; получены сведения о движении денежных средств по банковским счетам фигурантов уголовного дела; исследуются контакты задержанных с участниками международной террористической организации; проводится осмотр и анализ полученных переписок, сведений о телефонных переговорах, сведений о движении денежных средств по расчетным счетам», – рассказали в СК.

В состав группы входили россияне, пишет РИА «Новости» – родственники международного террориста Саидова, бывшие участники банд Арби Бараева и Беслана Махаури (нейтрализован в 2015 году в Ингушетии).