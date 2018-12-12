Елки в Эрмитаже украсили новогодними игрушками со всей России (ФОТО)

Елки в Эрмитаже украсили игрушками, которые россияне и жители других стран присылали на конкурс «Создай экспонат от Эрмитажа».

«С 22 октября по 10 декабря все россияне и жители других стран могли сделать своими руками украшение, которое могло бы занять место на новогодней елке, выставленной в фойе музея», – сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Как отмечает 78.ru, всего в музей прислали 512 елочных игрушек со всей России, Эстонии и Финляндии. На новогодние деревья повесили 100 лучших игрушек. Все украшения посвящены театральному искусству, поэтому выполнены в форме масок, вееров, балерин. Самому маленькому участнику конкурса 4,5 года, самому старшему – 42 года.

Победителя конкурса объявят позже. Судить поделки будет жюри, в состав которого вошел директор музея Михаил Пиотровский и танцор Николай Цискаридзе. Финалист получит сертификат на двоих на курс лекций по искусству в школу Masters.