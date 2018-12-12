Картина дня: ответ «Зенита» на претензии, ледокол в Петербурге и «Безопасный город»

Главной новостью дня, согласно «Монитору», стал ответ ФК Зенит на претензии по поводу переименования стадиона на Крестовском острове. Первыми об этом написали «Фонтанка» (13:20), ДП (13:45) и Gazeta.SPb (14:40).

ФК «Зенит» не менял название стадиона, построенного на Крестовском острове, а воспользовался своим правом использовать его в коммерческих целях.

Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что сожалеет о выборе клубом названия «Газпром Арена» без проведения всенародного обсуждения. В пресс-службе клуба заявили, что согласно концессионному соглашению со Смольным, «Зенит» может реализовывать свои рекламные права без дополнительных согласований со стороны администрации Петербурга или его жителей.

В клубе добавили, что сумма пятилетнего рекламного контракта с «Газпромом» по переименованию стадиона стала рекордной для российского футбола. Она остается коммерческой тайной.

Второй новостью, по данным «Монитора», стало строительство ледокола «Евпатий Коловрат» в Петербурге. Быстрее всех об этом сообщили «Фонтанка» (10:55), «Мойка78» (11:45) и Gazeta.SPb (13:25).

Судостроительная фирма «Алмаз» приступила к строительству нового ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат». Судно решили назвать именем былинного русского богатыря, название присвоено приказом главнокомандующего ВМФ.

Ледокол предусматривает буксирное сопровождение судов, доставку грузов к удаленным районам в ледовых условиях, оказания помощи кораблям в случае бедствия. Он способен ломать лед толщиной в один метр, будет развивать скорость до 14 узлов и сможет автономно работать в течение месяца. Длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Судно будет обслуживать экипаж из 28 человек.

Это облегченная версия ледокола проекта 21180 «Илья Муромец», поскольку военным понадобился корабль с меньшей осадкой. На «Алмазе» строится 14 самоходных плавучих кранов и пограничных сторожевых и патрульных кораблей – все по заказу Минобороны.

Третьей новостью, по версии «Монитора», стал запуск мобильного приложения «Безопасный город» в Петербурге. Первыми об этом сообщили «Невские новости» (14:10), «Мойка78» (14:25) и «Фонтанка» (14:35).

Приложение разработано комитетом по информатизации и связи и является частью программы «Безопасный город». Одним из основных элементов «Безопасного города» станет городская система видеонаблюдения. Например, если пользователь стал участником или свидетелем происшествия, он сможет в течение 7 суток направить запрос на сохранение видео.

Каждый получит персональный доступ к городской системе видеонаблюдения Петербурга: можно будет найти ближайшую к месту события видеокамеру и увидеть ее обзор, направить заявку на сохранение видеоархива, передать видео с места происшествия в городскую систему видеонаблюдения.

Приложение доступно для установки на мобильных устройствах, работающих на платформах устройств iOS и Android. Регистрация происходит через портал Госуслуг.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», 47news и «Невские новости».