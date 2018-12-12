Нападение на рождественской ярмарке в Страсбурге признали терактом

Французские власти назвали стрельбу на рождественской ярмарке в центре Страсбурга терактом. Об этом сообщает агентство Reuters.

«То, что произошло, несомненно, было терактом, формой террористической атаки», – заявил мэр Страсбурга Ролан Ри. Он добавил, что мотивы нападавшего установить пока не удалось.

Прокурор Парижа Реми Эйтс заявил: «С учетом выбранной цели, того, как он действовал, данных о нем, показаний тех, кто слышал, как он кричал “Аллах Акбар”, к расследованию привлечена антитеррористическая полиция». Он отметил, что преступник был ранен. Об этом сообщил и таксист, чью машину угнал нападавший.

Вечером 11 декабря неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. МВД Франции подтвердило гибель трех человек. Ранения получили 13 человек. Главный подозреваемый – 29-летний Шариф Шекатт, уроженец Страсбурга. После нападения он успел скрыться. Поиски преступника продолжаются.

Власти Франции сообщают, что мужчина 27 раз привлекался за правонарушения в странах ЕС. Нападавший ранее отбывал срок в французской тюрьме, где у него заметили зачатки радикальных религиозных воззрений.