Парад на Дворцовой площади в День снятия блокады состоится, несмотря на протесты

Парад в Северной столице в День снятия блокады, против которого выступала часть блокадников, остается в плане мероприятий и состоится. Об этом сообщается в ответе врио губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос о проведении парада депутата ЗакСа Бориса Вишневского, пишут «Невские новости».

Вишневский вместе с блокадниками предлагал отказаться от мероприятия. По мнению депутата, парад неадекватен «скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января». Вишневский предложил заменить парад общегородской минутой молчания – остановить весь транспорт, учебу, работу. Все это должно сопровождаться звуками блокадного метронома.

В ответ Беглов заявил, что координационный совет по делам ветеранов поддержал идею проведения парада. «На основании данного решения, принимая во внимание положительный отклик жителей и гостей Петербурга на проведенный пять лет назад военный парад, посвященный 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который собрал более 50 тыс. жителей, проведение парада было дополнительно включено в план [мероприятий]», – говорится в ответе на запрос.

Беглов подчеркнул, что всего в городе пройдет более 100 мероприятий, посвященных снятию блокады. Смольный готов рассмотреть проведение общегородской минуты молчания, которую предлагал Вишневский, но не в дневное время, а вечером, перед торжественным салютом.

Врио губернатора Петербурга отметил, что День снятия блокады официально считается праздником, а не памятной датой. Военный парад состоится на Дворцовой площади 27 января.