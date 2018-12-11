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Парад на Дворцовой площади в День снятия блокады состоится, несмотря на протесты

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© Фото: «Парад на Дворцовой» во «ВКонтакте»

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Вишневский получил ответ от Беглова на обращение по поводу военного парада.

Парад в Северной столице в День снятия блокады, против которого выступала часть блокадников, остается в плане мероприятий и состоится. Об этом сообщается в ответе врио губернатора Петербурга Александра Беглова на запрос о проведении парада депутата ЗакСа Бориса Вишневского, пишут «Невские новости».

Вишневский вместе с блокадниками предлагал отказаться от мероприятия. По мнению депутата, парад неадекватен «скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января». Вишневский предложил заменить парад общегородской минутой молчания – остановить весь транспорт, учебу, работу. Все это должно сопровождаться звуками блокадного метронома.

В ответ Беглов заявил, что координационный совет по делам ветеранов поддержал идею проведения парада. «На основании данного решения, принимая во внимание положительный отклик жителей и гостей Петербурга на проведенный пять лет назад военный парад, посвященный 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, который собрал более 50 тыс. жителей, проведение парада было дополнительно включено в план [мероприятий]», – говорится в ответе на запрос.

Беглов подчеркнул, что всего в городе пройдет более 100 мероприятий, посвященных снятию блокады. Смольный готов рассмотреть проведение общегородской минуты молчания, которую предлагал Вишневский, но не в дневное время, а вечером, перед торжественным салютом.

Врио губернатора Петербурга отметил, что День снятия блокады официально считается праздником, а не памятной датой. Военный парад состоится на Дворцовой площади 27 января.

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