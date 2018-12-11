Коммерсант: В России предложили ввести «умные счетчики» на газ

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил разработать предложения о введении в эксплуатацию у жителей России «умных счетчиков», который автоматически снимают и передают показания в информационные системы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

До 1 марта 2019 года предложения должны представить Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС. Сейчас идет «первичная проработка вопроса», сообщил представитель Козака Илья Джус. Пока неизвестно, кто и в каких объемах будет устанавливать счетчики.

«Умный счетчик» на газ стоит 4-5 тыс. рублей, сообщил гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. По данным «Газпрома», в России газ доведен до 25,6 млн домовладений и квартир. По подсчетам «Коммерсанта», для подключения счетчиков такому числу абонентов понадобится около 128 млрд рублей.

С 1 июля 2020 года в России планируют начать обязательную установку «умных счетчиков» для электроэнергии. В ноябре 2017 года Госдума приняла соответствующий законопроект Минэнерго в первом чтении.