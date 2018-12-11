Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, опасных для туристов

Госдепартамент США перевел Россию из списка стран, не рекомендованных к посещению для американских туристов, в число государств, где нужно «проявлять повышенную осторожность». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По мнению Госдепа, в России снизился уровень угрозы для американских туристов. Однако им советуют быть осторожными «из-за терроризма, домогательств и необоснованного применения местных законов».

Путешественникам не советуют посещать Северный Кавказ, в том числе Чечню и гору Эльбрус «из-за терроризма и риска гражданских беспорядков», и Крым «из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей». Туристам советуют следить за сообщениями в СМИ, быть бдительными в местах, популярных у иностранных туристов, и всегда иметь при себе документы.

В посольстве России в США «с удовлетворением восприняли снятие Госдепом безосновательных рекомендаций американским гражданам». Там отметили, что во время чемпионата мира по футболу Россию посетили 167 тыс. американцев, которые увидели «совсем не ту Россию», которую описывают в США.

Госдеп выделяет четыре категории государств по опасности для американских туристов: где нужно «проявлять осторожность», «проявлять повышенную осторожность», куда следует «пересмотреть поездку» и куда лучше «не ехать». Первые две категории не считаются опасными. В третьей группе США видит существенные риски для безопасности. В последней – выявлена «большая вероятность угрозы жизни», и «при чрезвычайной ситуации американское правительство будет иметь ограниченные возможности для оказания помощи».

Россия была включена в список стран, куда американцам «следует пересмотреть» поездку в январе 2018 года. Помимо России туда вошли Нигер, Нигерия, Чад, Турция и Пакистан.