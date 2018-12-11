Instagram добавил голосовые сообщения в переписке

В социальной сети Instagram появились голосовые сообщения. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальной странице сервиса в Twitter.

«Начиная с сегодняшнего дня вы можете отправлять голосовые сообщения через Direct (сервис внутри Instagram для обмена сообщениями между пользователями - прим. ред.)», – говорится в заявлении.

Для того, что отправить голосовое сообщение, необходимо нажать на иконку микрофона и удерживать ее. Максимальная длительность аудиозаписи составляет одну минуту.

В июне в Instagram появились видеозвонки. Звонить другим пользователям можно, выполняя одновременно другие задачи в приложении. В видеозвонке могут участвовать до четырех человек.

Приложение Instagram, предназначенное для публикации фото и коротких видео, было запущено в октябре 2010 года и изначально предназначалось для мобильных устройств от компании Apple. Через два года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. В апреле 2012 года компания Facebook купила Instagram за $1 млрд.

В июне 2018 года число пользователей Instagram превысило 1 млрд человек. Тогда же руководство сервиса объявило о введении функции, позволяющей размещать видеоролики продолжительностью до одного часа.