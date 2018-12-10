Дед Мороз из Великого Устюга приедет на новогоднюю ярмарку в Петербурге

Вечером 22 декабря Рождественскую ярмарку в Петербурге посетит Всероссийский Дед Мороз. Само событие пройдет в лучших традициях старинных русских ярмарок, но с европейским акцентом. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

На ярмарке откроется 158 павильонов с эксклюзивными товарами от мастеров и производителей со всей России и мира: рождественские украшения, новогодние игрушки и костюмы, вкусные и полезные продукты и многое другое.

«В Северную столицу приедут представители 12 стран и 17 регионов России. Они везут с собой новогодние и рождественские блюда и сувениры, а еще национальную культуру и обычаи. Австрийцы и карелы, кубинцы и новгородцы, израильтяне и ростовчане покажут традиционные театральные представления, расскажут о своем праздновании Рождества и Нового года. Каждой стране и региону будет выделен день для участия в праздничной программе», – сообщили организаторы события.

Концепция ярмарки – «Рождественский театр» и посвящена она предстоящему Году театра. Для посетителей готовятся театральные зарисовки и концерты.

«Помимо Дней регионов и стран, на ярмарке объявят особые дни: День международного театра и кино, День «Голос улиц», на котором выступят актеры, музыкальные коллективы, цирковые артисты, этно-день, День джаза и музыкального театра, День детей, Рождество католическое и православное, День добрых дел и День подарков. Красочные выступления, сюрпризы и яркая программа ожидаются в тематике каждого дня», – пишут организаторы.

Все желающие смогут сами принять участие в рождественских мюзиклах, постановочных флешмобах и мини-спектаклях на новогоднюю тематику. Развлекательная программа будет интерактивной.

Для гостей будут работать ледовый каток, карусели и контактный зоопарк.

Важной частью станет благотворительная программа, проводимая для воспитанников детских домов, детей-инвалидов, пожилых людей и ветеранов. Рождественская ярмарка проработает до 7 января.